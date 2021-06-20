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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Seyitgazi’de sel felaketi

Seyitgazi’de sel felaketi

Mahallede yaşayanlardan gelen sel ve su birikintisi görüntüleri

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Sağanak Yağış Sel Felaketi Dolu Yağışı Samanlık Kışla 


- Eskişehir’de yer yer etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı.Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesine bağlı mahallelerde öğleden sonra yoğun şekilde etkisini gösteren sağanak yağış sele sebep oldu. Seyitgazi’nin Alaca mevkii ve Bardakçı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın sebep olduğu sel, Beykışla Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yakınındaki 2 bölgeden gelen sel sularının yanı sıra yoğun yağış alan Beykışla Mahallesi sokakları sular altında kaldı. Mahallenin meydanında büyük bir su birikintisi oluşurken avlular, samanlıklar, arsalar ve tarlalar sel suyuna teslim oldu. Hayatın durma noktasına geldiği mahalleli uzun yıllar sonra ilk kez bu şekilde bir yağışla karşılaştığını ifade ediyor.Ayrıca Bardakçı Mahallesi'nin Höyük mevkiine yakın bir alanda etkisini gösteren dolu yağışının, tarlalara büyük hasar verdiği öğrenildi.
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