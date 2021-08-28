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Seyir halinki otomobil alev aldı... Faciadan son anda dönüldü
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halinki otomobil alev aldı... Faciadan son anda dönüldü

Seyir halinki otomobil alev aldı... Faciadan son anda dönüldü

Aracın alevli şekilde yanması

Polis Yangın Polis Ekipleri 

-Aracın kül olduğu görüntü
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Güngören’de seyir halindeki bir araç alevler içinde kaldı. Sürücüsünün son anda indiği araç adeta alev topuna dönerken olası bir faciadan dönüldü. Olay Güngören Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Metin Selçuk yönetimindeki 34 UH 5494 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesinden saniyeler sonra adeta alev topuna dönen araç yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Son anda araçtan inen sürücü Metin Selçuk, “Park ediyordum, içten dumanlar çıktı. Ben de aşağı indim araba aninden alev aldı. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye birkaç dakika sonra geldi ama iş işten geçti. Arabada tektim. Kısa devre mi yaptı ne yaptı bilmiyorum” dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.
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