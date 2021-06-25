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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

Seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

Alev alan otomobil

Altın Cep Telefonu Sizce Yükselen Trol 

-Otomobilden dumanların yükselmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halinde alevlere teslim olan otomobil küle döndü.Olay, Kdz. Ereğli-Zonguldak yolu üzeri Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi. Salih B. idaresindeki 67 AAY 844 plakalı Renault marka otomobil bir anda alev aldı. Dumanlar yükselen araçtan sürücü kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm otomobili sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tedbir amaçlı yol trafiğe bir süre kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü çaresizce otomobilin küle dönüşünü izlerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde otomobilden siyah dumanların yükselmesi ve araçları ile yoldan geçen vatandaşların tedirginliği görülüyor.
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