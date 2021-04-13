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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeyken tekeri çıkan ambulans kavşakta mahsur kaldı

Seyir halindeyken tekeri çıkan ambulans kavşakta mahsur kaldı

Ambulansın görüntüsü

Mahsur Kaldı Polis Karya 

-Olay yeri
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halinde arka tekeri çıkan ambulans kavşağın ortasında mahsur kaldı.Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 acil istasyonundan çıkan ambulans, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan geçerken aks kesti. Sağ arka tekerinin kopması neticesinde kavşakta mahsur kalarak ilerleyemedi. Büyük şok yaşayan 112 çalışanları araçtan inerek polisten yardım istedi. Olayda yaralanan olmazken ambulans bölgeden çekildi.
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