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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Alev alev yanan otobüs

Bild Yangın Yolcu Otobüsü 

-Gökyüzünü kaplayan dumanlar
-Alevler
-Alevler içinde kalan otobüs
-Polis ekipleri
-Yanan otobüs
-İtfaiyenin müdahalesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Süleyman Dindar idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Mersin’de 32 yolcu aldı. Otobüs Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcu firmanın sağladığı başka bir otobüsü ile seyahatlerine devam etti. (ERY-
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