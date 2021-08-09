Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

İtfaiyenin müdahalesi

Yangın 

-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van-Erciş karayolu üzerinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Çakırbey mevkide meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden K.A yönetimindeki 34 DG 0342 plakalı çekicinin 09 KB 358 plakalı dorsesinde seyir halindeyken baniden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanın çıktığını fark eden sürücü K.A., tırı yol kenarına çekerek çekiciyi dorseden ayırarak uzaklaştırdı. Daha sonra durumu itfaiye ekiplerine haber vermesiyle Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden güçlükle söndürüldü. Dorse içerisinde bulunan kırtasiye malzemeleri yanarak kül oldu.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı