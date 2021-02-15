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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tır yanarak kül oldu

Seyir halindeki tır yanarak kül oldu

- Yanan tırdan detay

Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

-- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden detay
-- Trafikten detay

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da bir tırın dorsesi alev alev yandı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin zorlukla söndürdüğü yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre olay Çat karayolunda meydana geldi. Seyir halinde ki tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarında durdurarak olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangın yerine gelen ekipler, zorlukla alevleri kontrol altına aldı. Tırın küle döndüğü yangında, Erzurum-Çat karayolu sonra yeniden trafiğe açıldı.
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