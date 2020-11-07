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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu

Seyir halindeki tır önce istinat duvarına çarptı, sonra alevlere teslim oldu

Kazadan görüntüler

Acil Servis İlk Müdahale İstinat Duvarı 112 Acil Servis Direksiyon 

-söndürme ve soğutma çalışmaları
-tırdan görüntü

( GÜMÜŞHANE )- Kaza yapan tır yandı, sürücü yaralandı GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane'de istinat duvarına çarptıktan sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolu Köstere köyü mevkiinde İsmail Çavuşoğlu (58) yönetimindeki 61 K 0616 plakalı tır, Torul istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karayolunun yağıştan dolayı ıslak ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpan sürücü kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası alev alan tır ise yanarak kullanılmaz haline geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası karayolu trafiğe tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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