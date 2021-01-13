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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Yanan tir, alevler, ekiplerin müdahalesi, detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Trol 


- Gaziantep-Adana otoyolunda seyir eden bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede tır alev topuna dönerken olayda yaralı olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan kumaş yüklü bir tır Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 18. kilometresinde alev aldı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında tır, alev topuna dönerken otoyolu ise duman kapladı. Yangın ve duman nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat boyunca ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yanan tır nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken dumanı erken fark eden tır sürücüsünün ise hemen yol kenarına park ettiği araçtan atlayarak, yara bile almadan kurtulduğu belirtildi. Yangının söndürülmesi ve dumanların dağılmasının ardından otoyolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.
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