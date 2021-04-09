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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Seyir halindeki tır alev alev yandı

TIR yanarken

-uzaktan yanan TIR

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da seyir halindeyken alev alan tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Olay Korkuteli -Antalya karayolu, Bayatbademleri Mahallesi Cehennem deresi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 0643 plakalı tır, rampa aşağı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracı durdurup atlayan sürücü yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Korkuteli -Antalya karayolu trafiğe kapandı. Olaya Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.
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