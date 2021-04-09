Seyir halindeki tır alev alev yandı

- Antalya'da seyir halindeyken alev alan tır sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Olay Korkuteli -Antalya karayolu, Bayatbademleri Mahallesi Cehennem deresi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 0643 plakalı tır, rampa aşağı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracı durdurup atlayan sürücü yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Korkuteli -Antalya karayolu trafiğe kapandı. Olaya Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü.
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