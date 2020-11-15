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( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’ın Ulus ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı. Alev alan tıra Ulus Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Mehmet Bakırcı yönetimindeki 37 RD 757 plakalı Scaina marka mermer yüklü tır Ulus ilçesi yakınlarında alev aldı. Pınarbaşı mevkiinden Ulus istikametine seyir halindeki tırdan dumanların ve alevlerin yükselmeye başladığını gören sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ulus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile tırın tamamen yanması engellendi. Tırın kupa kısmı olarak tabir edilen şoför mahallinde büyük hasar oluştuğu görüldü.





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