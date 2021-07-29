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Seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

Seyir halindeki ticari araç alev alev yandı

-Minibüs yanma anı

Yangın Ticari Araç Yangına Müdahale 

--itfaiye söndürme
--detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Arnavutköy'de seyir halindeki panelvan minibüs alev alev yandı. Sürücüsünün son anda çıktığı minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, dün saat 15.30 sularında Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan panelvan minibüs birden yanmaya başladı.
Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü son anda araçtan indi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alev topuna dönen minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.
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