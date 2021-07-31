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Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı

-Aracın yanma anı

Kamera Yangın Cep Telefonu 

--Aracın yandıktan sonraki halinin görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı İSTANBUL

- Başakşehir’de seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yanın ardından araç kullanılamaz hale geldi. Başakşehir Altınşehir Mahallesi Hayat Sokak’ta seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ve sonrası ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (Mİ-
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