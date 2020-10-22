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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

kaza yeri

Opel Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntü
-araçların çekilmesi
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, çevre yolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mezarlığı istikametine seyir halinde olan Ş.Ç. yönetimindeki 34 SR 0478 plakalı Opel marka otomobile aynı yöne ilerleyen Ş.D. idaresindeki 58 ABL 335 plakalı opel marka otomobil arkadan çarptı. Kazada, S.B. yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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