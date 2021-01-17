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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobilde infaz

Seyir halindeki otomobilde infaz

Adli tıptan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Jandarma Cenaze Silahlı Saldırı Saldırı 


- Gaziantep’te, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde dün gece saatlerinde çalıştığı fırından çıkarak ağabeyinin kullandığı otomobil ile evine gitmekte olan Orhan Nergiz, av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden saçma parçalarıyla ağır yaralanan Nergiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından inceleme başlatan Jandarma ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini ile saldırıyı gerçekleştiren Mustafa B.’yi gözaltına aldı. Mustafa B.’nin jandarmadaki sorgusu devam ederken hayatını kaybeden Nergis’in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Öte yandan Nergiz'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
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