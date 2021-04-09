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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Alevlere teslim olan otomobilden görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

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- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda yol ortasında alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Kocaeli’nin Çayırova ilçesi D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 41 UL 717 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları görerek yol kenarına aracını çeken sürücü M.K., çıkan alevleri görünce durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin kapladığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangında büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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