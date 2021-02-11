Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

-Soğutma çalışmalarından görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli'de seyir halinde olan otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Sahibinin söndürme çabaları yetersiz kalırken, bölgeye gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü. Yangın, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda ön tarafından yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiği araçta, sürücüsünün yangını fark etmesi üzerine yavaşlayarak emniyet şeridinde durdu. Sürücü araçtan iner inmez 112'yi arayarak ihbarda bulunurken, o sırada kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için müdahalede etti. Kısa sürede söndürülen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Araçta çıkan yangın sebebi henüz belirlenemezken ekipler araçta incelemelerde bulundu. Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı yaşanmadığı araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.



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