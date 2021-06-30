Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

-Alev topuna dönmesi



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da seyir halinde dumanlar yükselen araç bir süre sonra alevlere teslim oldu. Vatandaşların müdahale edemediği yangın amatör kamera tarafından da görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü, kaputu açtığında alevlerin çıktığını gördü. Kısa sürede büyüyen yangın aracın diğer kısımlarına da sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücüler alev topuna dönen araca müdahale edemedi. Araç herkesin gözü önünde yanarak küle döndü. Aracın yanma anı cep telefonu ile görüntülendi. (Şİ-LO-Y)

