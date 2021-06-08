Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü



- İstanbul Arnavutköy’de otobanda seyir halinde olan bir otomobil alev topuna döndü. Yanan otomobile o esnada yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. Olay, saat 17.00 sıralarında Hadımköy - Avcılar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede Alev topuna dönen otomobile o esnada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etti. Yaşanan o anlar ise, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

