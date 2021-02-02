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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, yanan aracını gözyaşları içerisinde izledi

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, yanan aracını gözyaşları içerisinde izledi

ARABANIN YANMA ANI

Polis Yangına Müdahale 

-İTFAİYE MÜDAHALE ANI
-SÜRÜCÜ AĞLAMA ANI
- DETAYLAR VAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü gözyaşlarına boğulurken araçtan ise geriye demir yığını kaldı. Edinilen bilgilere göre olay İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Yusuf L idaresindeki 37 BE 121 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Durumu fark eden sürücü otomobil durdurarak araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobilinin her yerini sardı. Yoldan geçen asayiş ekipleri durumu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilinin tamamen yandığını gören sürücü ve yanındaki akrabaları gözyaşlarına hakim olmadı. Geriye demir yığını kalan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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