Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alev alev yanan otomobil

Acil Servis 112 Acil Servis Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin gelişi
-Otomobile müdahale edilmesi

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Mersin'i Karaman'a bağlayan Erdemli Ayrancı yolu üzerinde Kayacı Gücüş sapağında meydana geldi. Mersin Karaman istikametinde seyreden R.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünden Kayacı Mahallesi Bozburun Mevkisinde yoğun dumanla birlikte alevler yükselmeye başladı.
Sürücü aracı son anda park edip uzaklaştı. Mahalle sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşıncaya kadar vatandaşlar yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının araçtaki elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. (HSY-
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement