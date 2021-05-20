Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ARACIN YANMASI

Bild Kışla 

-İTFAİYENİN GELMESİ
-İTFAİYENİN SÖNDÜRMESİ
-ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak-Ankara Karayolu'nda seyir halindeki otomobil sahibinin bakışları arasında alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde giden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracının alev aldığını fark eden araç sürücüsü otomobilden çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Alev topuna dönen araç kısa sürede küle dönerken kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement