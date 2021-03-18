Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

--Vatandaşların otomobile müdahale etmesi

--Otomobilden görüntüler

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Venüs Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 LH 628 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Yangın, kısa sürede büyüyerek otomobilin motor kısmını sardı. Yangını gören vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, diğer yandan ise kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir gönüllü itfaiyeci, yangın tüpü ile müdahale ettiği alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-



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