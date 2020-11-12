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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yanan otomobilden detay

( BURSA ) BURSA

Polis Bild Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Bursa Mudanya yolunda bir araç trafikte alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa Mudanya yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik halinde bir araç yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, olayda yaralanan olmadı. Küle dönen araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Aracın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (SD-
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