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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Otomobilin yandığı anlar

-İtfaiye ekipleri müdahale ederken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de cadde üzerinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırıkkale'de merkez Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeki İlhan B. idaresindeki 71 DD 112 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından edilen müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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