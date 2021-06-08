Seyir halindeki otomobil alev aldı

-söndüreme çalışması



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilde hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ,Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kozluk Sokak'ta seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. (HE-

