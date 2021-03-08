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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntü

Polis Bild Trol 

-Motor kısmı tamamen yanan araçtan görüntü
-Otomobilden ve sürücüden görüntü
-Olay yerinden detay görüntüler

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te seyir seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Karabük - Kastamonu yolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop’tan İstanbul’a giden Ramazan Can Özmen idaresindeki 59 RC 098 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden duman gelmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını durdurarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmının alevlere teslim olan otomobildeki yangın kısa sürede bölgeye gelen itfaiye erlerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili polis inceleme başlatıldı. (YE-
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