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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada

Seyir halindeki motosikletlilerin feci kazası kamerada

-Kask kamerası-

İlk Müdahale Sürücü Belgesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Trafikte seyretmeleri
-Motosikletlinin çarpması
-Yere sürüklenmeleri
-Yerde acı içerisinde kıvranması

( İSTANBUL - ÖZEL)- 4. Levent’te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı- Metrelerce sürüklenen motosikletli acı içerisinde kıvrandı İSTANBUL

- Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önünde seyreden bir başka motosikletliye çarptı. Kask kamerasına yansıyan feci kazada metrelerce sürüklenerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde meydana 34 BC 5620 plakalı motosikletle Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Ferhan A, aynı istikamette 34 CYZ 362 plakalı motosikletle seyreden Mustafa Tuygun E’ye arkadan çarptı. Çarpışma sonucu iki motosikletli yere düşerek savrulurken, E’nin motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerde acı içerisinde kıvrandı Kaza sonucu Ferhan A. bacağından yaralanarak yerde bağırmaya başladı.
Acı içerisinde kıvranan motosikletli için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ferhan A’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Feci kaza ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarptığı sürücü alkollü çıktı Öte yandan kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten verildi.
Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ise muayene yaptığı sürücü Mustafa Tuygun E’nin 0.53 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri E’ye, “sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmesi” ve “hususi otomobili 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak” maddesinden idari işlem uyguladı. (DCC-YM-
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