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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

minibüsün yanması

Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

-yangına müdahale

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da seyir halindeki bir minibüs bir anda alev aldı. Trafikte yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Malatya’da çevreyolu üzeri İstasyon Kavşağında yaşanan olayda bir minibüs yanmaya başladı.
Sürücünün durumu fark ederek araçtan çıkması ile birlikte alevler tüm minibüsü kaplarken, o anlar da olay yerinden geçen vatandaşlarım cep telefonunun yansıdı. Çevredeki sürücüler, yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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