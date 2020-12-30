Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

Seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

Yanan LPG tankerinden görüntü

-Detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinden Kızıltepe ilçesine doğru ilerleyen LPG tankeri alev aldı. Alev alan LPG tankeri, TOMA ve itfaiye araçlarıyla söndürüldü. Olay öğlen saatlerinde Nusaybin Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere seyir halindeki LPG yüklü tanker, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Sürücü, son anda araçtan atlayıp canını kurtarırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde itfaiye ve TOMA sevk edildi. Alev alan araç itfaiye ekipleri ile TOMA'nın müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası LPG yüklü tanker kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (KA-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement