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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

İtfaiyenin müdahalesi

Yangına Müdahale 

-Olay yerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı. Olay, Orhaniye Mahallesi Merpa pazarı önünde meydana geldi. Cengiz L. idaresindeki 16 KDS 54 plakalı kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı. Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü, kamyoneti yol kenarına çekip aşağı indi. Kamyonetin yandığını gören bazı esnaflar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Yangın sonucu kamyonetin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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