Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı

Seyir halindeki kamyonet alev alev böyle yandı

Kamyonetin yanma anı

Cenin Yükselen Trol 

-Patlamalar
-Sürücünün telefon konuşması ve yangını anlatması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü. Kamyonetten yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlatırken, patlamalar da çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.Olay, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 EB 820 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden diğer sürücülerin uyarısı sonrasında kamyoneti durduran sürücü, araçtan son anda kendisini dışarı attı. Alev topuna dönen kamyonetin motor kısmındaki yangına, yoldaki diğer araçlarda bulunan yangın söndürücülerle müdahale edildi. Ancak bu çaba alevleri söndürmeye yetmedi. Bu sırada kamyoneti saran alevlerle birlikte küçük çaplı patlamalar da yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren çaba sonucunda yangını kontrol altına aldı.Yangın sonucunda kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement