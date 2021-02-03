Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

-Alevlerden görüntüler

Bild Halk Otobüsü Emniyet Şeridi Trol 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Yanan otobüsten görüntüler
--Ekiplerden görüntüler

( KOCAELİ )- Otobüste bulunan 3 yolcu ise tahliye edildi. KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D10 Karayolu’nda seyir halinde olan halk otobüsü alev alev yandı. Küle dönen otobüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 41 BR 321 plakalı halk otobüsünde bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden H.D., otobüsü emniyet şeridinde durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Otobüste bulunan 3 yolcu ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tüm otobüsü sardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı