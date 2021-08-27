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Seyir halindeki forklift devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki forklift devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Seyir halindeki forklift devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yeri detay

İlk Müdahale Hastane Beyin Kanaması Trol 

-Ekiplerin araç yaptıkları çalışma
-Ambulans gidişi
-detaylar
-ölen şahsın fotoğrafı

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te seyir halindeki bir forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şehiralanı Sokak üzerinde seyir halindeki forklift sürücü Sezer Ceşmeci, sokak üzerinde aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift devrilirken, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Aynur (58) başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynur, hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
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