Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

Seyir halindeki cip alevlere teslim oldu

Cipin alev alev yanışı

Karya Yangın Altın Trol 

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-Yangına müdahale etmesi
-Hasar oluşan araç detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen cip seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Sürücüsü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti. Motor kısmı alev alan cip için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (BCT-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı