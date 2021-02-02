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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Seyir halindeki araçla sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Seyir halindeki araçla sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

- Ekiplerin bulunan cesedi taşımasından detaylar

Cenaze Sel Felaketi Felaket 

-- Cenazenin araca konulması
-- Derede bulunan araçtan detaylar
-- Dere yatağından detay görüntüler
-- Görgü tanığıyla röportaj

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy’de aranan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yeniköy Deresi içerisinde bir otomobili tespit etti. Arama çalışmasını derinleştiren ekipler, sel sularında hayatını kaybeden kişinin Yeniköy-Balaban Deresi’nde bulunan araçtaki Kaan Soydan olduğunu belirlerken, bir süre sonra aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ün de cenazesi bulundu. (ÖND-
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