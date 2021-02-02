Seyir halindeki araçla sele kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

-- Cenazenin araca konulması

-- Derede bulunan araçtan detaylar

-- Dere yatağından detay görüntüler

-- Görgü tanığıyla röportaj



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından, Menderes ilçesi Yeniköy’de aranan 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yeniköy Deresi içerisinde bir otomobili tespit etti. Arama çalışmasını derinleştiren ekipler, sel sularında hayatını kaybeden kişinin Yeniköy-Balaban Deresi’nde bulunan araçtaki Kaan Soydan olduğunu belirlerken, bir süre sonra aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ün de cenazesi bulundu. (ÖND-



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