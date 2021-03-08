Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki aracın önüne atlayan genç, ağır yaraladı

Seyir halindeki aracın önüne atlayan genç, ağır yaraladı

yaralıdan görüntüler

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Araçtdan detaylar
-bursa klasörüne geçildi

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'a uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen ve seyir halindeki otomobilin önüne atlayan genç, ağır yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Eski Mudanya Yolu Caddesi Merinos Batçığı'nda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan Doğukan Ş., batçığa girerek koşturmaya başladı.
Bir süre sonra Nizam K. idaresindeki 16 ABE 339 otomobilin önüne atlayan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü Nizam K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bulunan Doğukan Ş.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı