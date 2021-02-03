Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki aracın arka camındaki not dikkat çekti

Seyir halindeki aracın arka camındaki not dikkat çekti

ARACIN ARKA KISMINDA YAZILAN YAZI

-SEYİR HALİNDE GİDEN ARACIN GÖRÜNTÜSÜ

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Ünye istikametine giden ve bir kadının kullandığı özel bir aracın arka camında "Acemi Sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halinde giden aracın içerisinde 5 kadının ve 1 çocuğun olduğu görülürken, aracın arka camına asılanı yazı ise diğer sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı