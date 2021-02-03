Seyir halindeki aracın arka camındaki not dikkat çekti

-SEYİR HALİNDE GİDEN ARACIN GÖRÜNTÜSÜ



( ORDU ) ORDU



- Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Ordu'nun Fatsa ilçesinden Ünye istikametine giden ve bir kadının kullandığı özel bir aracın arka camında "Acemi Sürücü" yazısı görenleri şaşkına çevirdi. Seyir halinde giden aracın içerisinde 5 kadının ve 1 çocuğun olduğu görülürken, aracın arka camına asılanı yazı ise diğer sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu.



loading...