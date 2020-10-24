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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Seyir halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Olay yerinde detay görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekipleri
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Efeler’in Yılmazköy Mahallesi kavşağında saat 13.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine doğru seyir halinde olan 09 DG 018 plakalı Fiat aracın sürücüsü Mehmet E., Yılmazköy Mahallesi'nden ASTİM Kavşağı'na doğru seyir halinde olan İsa D. idaresindeki 09 U 2545 plakalı Tofaş araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın içerisinde bulunan sürücü İsa D. ve eşi Fatma D. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü İsa D. itfaiye ekiplerinin aracın kapılarını kesmesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan İsa D.’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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