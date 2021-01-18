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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar

Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar

Çocuklardan görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-Çocukların araca asılarak yaptıkları tehlikeli hareketten görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) - SİİRT

- Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halindeki kamyonete tutundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halinde olan araca asıldı. Aracın arka kısmına asılan çocuklar tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukları gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş, çocukların faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.
(SD-YRT-
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