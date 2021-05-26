Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Alevlere teslim olan araç

İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Sürücünün yangın tüpüyle müdahale etmesi
-Yangından detaylar
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( SAKARYA ) -- Alev alev yanan araçtan son anda çıktı, müdahalesi yangını söndürmeye yetmedi SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil sürücüsü son anda kendini dışarıya atarak yangına müdahale etmek istese de aracını kurtaramadı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, Erenler ilçesi D650 karayolunun bağlantı yolu Topça Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AYB 19 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark ederek aracı durduran ve aşağıya inen sürücü, alev topuna dönen araca müdahale etmek istedi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından yangın tüpleri ile yapılsa da yangın söndürülemedi. Bölgeye gelen itfaiye erlerince araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanın olmadığı olayda otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yangın esnasında bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-BCT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement