Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

alevlerin aracı sardığı anlar

Polis Jandarma Yükselen 

-itfaiye ekipleri müdahale
-itfaiye ekipleri soğutma çalışması
-araç sahibi röportaj
-araç içi ve genel görüntü

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da seyir halindeki araç bir anda alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Bartın’dan Amasra istikametine seyir halinde olan Hasan Doğancı yönetimindeki 78 BF 924 plakalı Fiat marka otomobil Uğurlar Köyü mevkiinde bir anda alev aldı. Sürücü Doğancı aracından yükselen alevleri fark ederek otomobilini yolun kenarına çekip araçtan hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü Doğancı aracının bir anda alev aldığını ifade ederek, “Giderken bir anda alev aldı araba. Başka bir şey olmadı yani. Ben de arabadan attım kendimi. Yangın tüpünü de alamadım.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement