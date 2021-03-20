Seyir halindeki araç alev alev yandı

-Otomobilden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bakırköy’de seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobil cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olay, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Florya E-5 yan yol üzeri Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği otomobil yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.



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