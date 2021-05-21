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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi

Seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü araçtan son anda indi

Seyir halindeki aracın yanmaya başlaması

Kamera Akkale Cep Telefonu 

-Sürücünün araçtan inmesi
-Esnafın müdahalesi
-İtfaiyenin müdahalesi
-Yanan araçtan detay

( İSTANBUL )- Yangına esnaf müdahale ederken, o anlar kameraya böyle yansıdı İSTANBUL

- İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeyken alev aldı. Otomobil yanarken, sürücü araçtan son anda indi. Yangın, esnaf tarafından söndürülürken, o anlar kameraya böyle yansıdı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde 34 JMN 27 plakalı aracıyla seyir halinde olan Gökhan Çetin, aracının bir anda alevler içinde kaldığını gördü. Otomobili duran Çetin, araçtan indi. Çetin'in yardımına koşan çevredeki esnaf alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın söndükten kısa süre sonra araçtan yeniden alevler yükseldi. Yangın vatandaşların ikinci müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Büyük çapta hasar gören araç yol kenarına çekilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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