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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halindeki araç alev aldı

Seyir halindeki araç alev aldı

Yanan otomobilden detay

( MARDİN ) MARDİN

Söndürme Tüpü Bild Kamera Cep Telefonu 


- Mardin’de seyir halinde olan otomobil alev aldı ve kısa sürede yangına dönüştü Mardin’in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde seyir halinde olan araç yolun ortasında alev aldı. Vatandaşın evin balkonundan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aracın birden alev aldığı daha sonra yangının büyüdüğü görüldü.
Olay yerindeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yanan aracı söndürmeye çalıştı.
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