Seyir halindeki araç alev aldı



- Mardin’de seyir halinde olan otomobil alev aldı ve kısa sürede yangına dönüştü Mardin’in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde seyir halinde olan araç yolun ortasında alev aldı. Vatandaşın evin balkonundan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde aracın birden alev aldığı daha sonra yangının büyüdüğü görüldü.

Olay yerindeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü ile yanan aracı söndürmeye çalıştı.



loading...