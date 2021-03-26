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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Seyir halinde otomobil alev alev yandı

Seyir halinde otomobil alev alev yandı

Yangından detay

Polis Söndürme Tüpü Polis Ekipleri Irak 

-araçtan görüntü
-ekipler
-söndürme çalışmaları
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araç içinden can havliyle sürücü kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, merkez, Yıldırım İlçesi Millet mahallesi 7202 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan A.A., idaresindeki 26 NV 481 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü, kendini seyir halinde dışarı attı. Dumanlar kısa süre içerisinde kendisini alevlere bıraktı. Durumu gören diğer sürücüler yangın söndürme tüpü ile itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Otomobilin motor kısmının tamamen yandığı öğrenilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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