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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü tırı boş alana sürdü

Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü tırı boş alana sürdü

Olay yerinde tırın görüntüsü

İlk Müdahale Bild Kalp Krizi 

-Tır sürücüsüne 112 ekiplerinin kabin içinde ilk müdahalesi
-Tır sürücüsünün kabinden sedyeye alınması
-Ambulans ve tırın görüntüsü
-Tırın olay yerinde görüntüsü
-Tırın olay yerinde detay görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

- Seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için tırı boş alana sürdü.Aksaray’da seyir halindeyken kalp krizi geçiren tır sürücüsü Mehti A. (65) trafikteki diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atmamak için 68 HN 799 plakalı tırı boş alana sürdü. Diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kalp krizi geçiren tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tır kabininde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra kabinden alınarak sedyeye taşındı. Ardından ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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