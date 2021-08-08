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Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü

Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü

Olay yerinden görüntü

Güvenlik Güçleri Kurşun Trol 

-Polisten görüntü
-Araçtan görüntü
-çekirdekten görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti. Kör kurşunla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Y. İsimli bir vatandaş 01 DLV 72 plakalı Audi marka aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi. Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavanından içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi. (MB-
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