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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Seyir halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Otomobilin yanma anına ait cep telefon görüntüsü

( SAKARYA ) SAKARYA

Polis Karya Kamera Altın Cep Telefonu 


- Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangın, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve seyir halinde olan 54 RG 873 plakalı Renault marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar meydana gelirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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