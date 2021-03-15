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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

Yanmış olan araçtan görüntü

Trol 

-İtfaiye aracından görüntü
-Yanan araçtan detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Çerkeş’ten Karabük’e seyir halinde olan Semir Eser (20) idaresindeki 37 PC 091 plakalı Fiat marka otomobil Eskipazar ilçesine bağlı İmanlar köyü yakınlarında biranda alev almaya başladı.
Otomobilini yolun kenarına çeken sürücü ile yanında bulunan Engin Can Göktaş (18) kendini araçtan dışarı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı. (YE-
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